В МВД рассказали, сколько людей погибло в ДТП за время независимости Украины

За 2019 год зафиксировали 116 000 фактов вождения в нетрезвом состоянии

За 29 лет независимости Украины 174 095 человек погибли в ДТП, еще более 1 264 000 пострадали. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"В этом году перед запуском системы автоматической фиксации я попросил посчитать, сколько украинцев погибло в ДТП за 29 лет независимости. Начиная с 1991 года и по март 2019 года, 174 095 человек погибли за 29 лет в ДТП, а травмированы – 1 264 000", - сказал он в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Геращенко уточнил, что в 2019 году зафиксировали 116 000 фактов вождения в нетрезвом состоянии, из них суды закрыли 16 000 протоколов патрульной полиции, поэтому за ними не были наказаны водители через затянутые сроки рассмотрения дел в судах.

Напомним, по данным Патрульной полиции Украины, в прошлом году в результате ДТП погибли 3454 человека.

Также мы рассказывали, что в Украине стало больше ДТП, серьезно выросло число погибших и раненых. Общее количество аварий выросло на 20,13% по сравнению с 2019 годом.

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Отметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также уменьшилось число погибших и пострадавших в авариях.

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