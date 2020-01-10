В Каховке простились с Владимиром Чебукиным: в городе готовы к новым протестам

На похоронах горожане заявляли, что готовы к новым протестам

Фото: Новий День

В Херсонской области жители Каховки провели в последний путь Владимира Чебукина, который стал жертвой жестокого убийства.

На церемонию прощания с 26-летним мужчиной пришли сотни жителей небольшого города, сообщает местное издание "Новый день".

В день похорон прессу попросили не трогать отца убитого мужчины – тот держался из последних сил. Также немногословными были и друзья погибшего – они лишь заявили, что родные успели сделать независимую судмедэкспертизу, выводы которой кардинально отличаются от "официальной".

"Независимая судмедэкспертиза подтвердила, что Владимиру нанесли 15 стреляных ранений, и пули были из разных видов оружия. А значит, стрелял в него не один подозреваемый. Относительно нашей позиции – она неизменна: если полиция и дальше будет что-то скрывать, нам придется снова выйти на улицу", - заявил житель Каховки Александр Морозов.

В свою очередь, в областном управлении Нацполиции утверждают, что пока не получили результатов независимой судебно-медицинской экспертизы и ожидают выводов экспертов по баллистике.

Кроме того, продолжается служебное расследование относительно действий представителей Каховского райотдела. Его результаты, а также новые детали следствия обещают сообщить через несколько дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Каховке прошли масштабные протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Основная причина народного гнева – люди подозревают полицию в сокрытии следов убийства мужчины.

Кромеи того, сестра погибшего Дарья рассказала страшные последствия расстрела. По ее словам, у Владимира "были пробиты легкие в двух местах.

"У него пробита печень в пяти местах. У него отрезали две кишки по метру. У него простреленный желудок, половина вырезана", – сказала она.

Все подробности в спецтеме Протесты в Каховке

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