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В Кировоградской области депутата подозревают в вымогательстве

17 октября, 15:32

Мужчине вручили подозрение в том, что он требовал заплатить ему 35 тысяч гривен

/ Фото: Сегодня

Прокуратура Кировоградской области вручила депутату Светловодского городского совета уведомление о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 35 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, по данным предварительного расследования, депутат одного из местных советов требовал от бизнесмена .

"Прокуратура Кировоградской области получила достаточно доказательств для вручения депутату Светловодского городского совета подозрения по статье "принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

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Следователи считают, что депутат пытался использовать свое служебное положение – на тот момент он был директором одного из коммунальных предприятий и требовал выплатить ему несуществующий долг.

Напомним, ранее мы сообщали о новых данных Патрульной полиции по аварийности на Украине за минувших семь месяцев этого года. Так, за этот период было зафиксировано свыше 86 тысяч аварий, в которых погибло 1688 человек и около 17 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, все показатели аварийности на украинских дорогах существенно выросли в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области в результате столкновения легковушки с автобусом погибли три человека.

Напомним, в Винницкой области произошло тройное ДТП. В результате на месте инцидента погибли два водителя, еще одного пассажира госпитализировали.

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Источник: Сегодня

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