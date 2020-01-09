В Кировоградской области неизвестный расстрелял семью

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В городе Светловодск Кировоградской области совершено двойное убийство, а преступник скрылся. Как сообщает Главное управление полиции в Кировоградской области, трагедия произошла 8 января вечером.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 января около 19 часов от местной жительницы, которая рассказала, что неизвестный нанес огнестрельные ранения ее родственникам – мужу и жене, в возрасте 36 и 40 лет", – рассказали правоохранители.

От полученных ранений муж и жена погибли на месте. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данного убийства.

"На месте происшествия работают сотрудники местного отдела полиции, управления уголовного розыска и следствия полиции области, другие оперативные подразделения, эксперты и специалисты кинологического центра", – рассказали в Нацполиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". В полиции просят, если кому-то известна какая-либо информация о совершении данного преступления, сообщить ее по телефону "102".

В то же время на странице "Громадський рух Стаття п'ять" сообщается, что тела мужа и жены были обнаружены во дворе возле частного дома по улице Вишневой, где они проживали.

"Стало известно, что сначала был убит мужчина, от услышанного громкого выстрела во двор вышла женщина, которая также получила огнестрельное пулевое ранение не совместимы с жизнью. Нападавшие скрылись с места преступления. Как выяснилось, в убитой женщины остался 19-летний сын", – рассказали очевидцы.

Как сообщали "Сегодня", в Херсонской области произошлоубийство: 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в живот 26-летнему местному жителю. От полученных травм Владимир Чебукин скончался на месте. После этого в Каховке вспыхнули протесты – люди требуют наказать виновника.

Также ранее в Северске Донецкой области произошло тройное убийство – мужчина возле собственного двора из ружья застрелил трех соседей. После содеянного он покончил с собой.

А в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. Подробнее – смотрите в сюжете.

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