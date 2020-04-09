В Кировоградской области от коронавируса умерли еще два человека: подробности

Сейчас в регионе COVID-19 подтвердили у 82 человек

В Кировоградской области зафиксировали еще две смерти от коронавирусной инфекции – COVID-19 унес жизни 54-летней женщины и 72-летнего мужчины. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.

Подробности об умерших рассказал председатель ОГА Андрей Балонь. Как выяснилось, мужчина долго находился в Центральной городской больнице в Кропивницком с болезнью сердца. Это только усложнило течение болезни после заражения коронавирусом.

Женщина же умерла от полиорганной недостаточности в частной клинике. Коронавирусную инфекцию у нее подтвердили уже после смерти, с помощью ПЦР-тестирования.

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Всего на данный момент в регионе подтвердили 82 случая заражения коронавирусом. Четыре из них оказались летальными.

Напомним, 9 апреля в стране официально подтверждено 1892 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 45 человек выздоровели, еще для 57 – диагноз оказался смертельным.

Ранее мы сообщали, что в Украине разработали высокоточные тесты на коронавирус. Первая партия тестов в 600 штук уже готова.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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