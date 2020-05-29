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На Кировоградщине простились с бойцом, погибшим от пули снайпера

29 мая, 16:52

Руслан Ровик Руслан Ровик

Сержанту Виталию Лимборскому было всего 24 года

В Кировоградской области, в селе Субботцы, Знаменского района, простились с бойцом Виталием Лимборским, погибшим от пули снайпера под Марьинкой на Донбассе.

Как сообщает "UA:Кропивницький", гроб с телом героя местные жители провожали, стоя на коленях.

Общественная панихида прошла возле Дома культуры, а оттуда гроб с телом бойца перенесли на кладбище.

В последний путь воина провожали жители Субботцев, которым не помешал ни сильный ветер, ни дождь.

Напомним, 24-летний младший сержант Виталий Лимборский погиб 26 мая, во время вражеского обстрела, когда вражеский снайпер попал ему в голову.

В армию молодой человек отправился в ноябре 2017 года, служил в 28-й механизированной бpигаде. У бойца остались родители и младший брат.

Напомним, 28 мая на Донбассе скончался командир танковой бригады Юрий Межаков. Нам стало известно, что у него были проблемы с сердцем и источник в ВСУ назвал причину смерти.

Напомним, на днях в зоне ООС во время выполнения задания погиб командир батальона полиции "Луганск-1" полковник Сергей Губанов, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Глава государства наградил его посмертно званием "Герой Украины". 22 мая в Луганской области простились с погибшим комбатом.

Смотрите также в сюжете, как во время одного из вражеских обстрелов снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ, в котором находился один боец, но чудом выжил:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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