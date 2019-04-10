В Кировоградской области школьник застрял в уличном тренажере
Спасатели с помощью спецоборудования освободили ногу мальчика
В Кировоградской области первоклассник во время игры на школьной площадке застрял ногой в металлическом элементе уличного спортивного тренажера. Об этом сообщили в пресс-службе УГСЧС в области.
"... в 12:16, в Службу спасения "101" поступило сообщение от директора УВК № 3 г. Александровки о том, что первоклассник во время игры на школьной площадке застрял ногой в металлическом элементе уличного спортивного тренажера и нет возможности освободить ребенка", – говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, спасатели с помощью спецоборудования освободили ногу мальчика.
"Медицинская помощь ребенку не понадобилась", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГСЧС в Киеве спасли девочку, которая застряла в спортивном снаряде на спортплощадке у пятиэтажки на улице Щербаковского, 49 на столичных Нивках.
А в Белой Церкви спасатели помогли освободиться малышу, который застрял в батарее отопления на улице Нагорной. Рука мальчика застряла между секциями чугунной батареи, и родители ребенка обратились за помощью.
Смотрите видео: Во Львове во время игры мальчик застрял в здании-замке:
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