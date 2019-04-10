В Кировоградской области школьник застрял в уличном тренажере

Спасатели с помощью спецоборудования освободили ногу мальчика

Фото: ГСЧС

В Кировоградской области школьник застрял в уличном тренажере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d4d/d80/5cad4dd806be7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d4d/d80/5cad4dd806be7.jpg 2019-04-10T05:00:25+03:00 Другие регионы Спасатели с помощью спецоборудования освободили ногу мальчика

В Кировоградской области первоклассник во время игры на школьной площадке застрял ногой в металлическом элементе уличного спортивного тренажера. Об этом сообщили в пресс-службе УГСЧС в области.

"... в 12:16, в Службу спасения "101" поступило сообщение от директора УВК № 3 г. Александровки о том, что первоклассник во время игры на школьной площадке застрял ногой в металлическом элементе уличного спортивного тренажера и нет возможности освободить ребенка", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, спасатели с помощью спецоборудования освободили ногу мальчика.

"Медицинская помощь ребенку не понадобилась", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГСЧС в Киеве спасли девочку, которая застряла в спортивном снаряде на спортплощадке у пятиэтажки на улице Щербаковского, 49 на столичных Нивках.

А в Белой Церкви спасатели помогли освободиться малышу, который застрял в батарее отопления на улице Нагорной. Рука мальчика застряла между секциями чугунной батареи, и родители ребенка обратились за помощью.

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