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В Кировоградской области состоялся слет ретроавтомобилей: появилось видео

24 июня, 14:45

В Александрию съехались раритетные авто со всей Украины


В Александрию Кировоградской области со всей Украины съехались крайслеры, BMW, "Волги", "Москвичи" и другие раритетные машины и мотоциклы. Как это было – видели журналисты "Сегодня".

В общем в слете ретроавтомобилей поучаствовали полторы сотни раритетов от 20-х и до 80-х города прошлого века. Большинство машин приняли участие в ралли в соседний город, преодолев полусотни километров.

"Мы так, без ложной скромности, входим в четверку-пятерку подобных ивентов Украины. Мы берем тем, что у нас собираются машины, которые больше нигде не показываются. Это небогатые владельцы", – рассказал "Сегодня" организатор "Ретрослета" Игорь Широкун.

Напомним, ранее в Харькове прошла традиционная велопрогулка в винтажном стиле. Горожане проехались по городу в ретро-нарядах, чтобы показать, что велосипедом удобно передвигаться в любой одежде и при любой погоде.

Кроме того, ранее ко Дню металлурга в Днепре устроили ретрослет, в котором приняли участие два десятка автомобилистов из Днепра, Запорожья и Павлограда. 

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Тег ретро, автомобили, Александрия, кировоградская область, слет

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