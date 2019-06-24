В Кировоградской области состоялся слет ретроавтомобилей: появилось видео
В Александрию съехались раритетные авто со всей Украины
В Александрию Кировоградской области со всей Украины съехались крайслеры, BMW, "Волги", "Москвичи" и другие раритетные машины и мотоциклы. Как это было – видели журналисты "Сегодня".
В общем в слете ретроавтомобилей поучаствовали полторы сотни раритетов от 20-х и до 80-х города прошлого века. Большинство машин приняли участие в ралли в соседний город, преодолев полусотни километров.
"Мы так, без ложной скромности, входим в четверку-пятерку подобных ивентов Украины. Мы берем тем, что у нас собираются машины, которые больше нигде не показываются. Это небогатые владельцы", – рассказал "Сегодня" организатор "Ретрослета" Игорь Широкун.
Напомним, ранее в Харькове прошла традиционная велопрогулка в винтажном стиле. Горожане проехались по городу в ретро-нарядах, чтобы показать, что велосипедом удобно передвигаться в любой одежде и при любой погоде.
Кроме того, ранее ко Дню металлурга в Днепре устроили ретрослет, в котором приняли участие два десятка автомобилистов из Днепра, Запорожья и Павлограда.
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