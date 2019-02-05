В Кировоградской области задержали банду опасных грабителей
Сумма нанесенного преступниками ущерба оценивается в более миллиона гривен. Участники группировки оказались ранее судимы
В Кировоградской области полицейские задержали участников преступной группы, которых подозревают в совершении квартирных краж в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.
Как выяснилось, в банду входили мужчины возрастом от 30 до 38 лет. Злоумышленники были ранее неоднократно судимы за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийств и разбойных нападений. Сейчас правоохранители доказали причастность задержанных к шести ограблениям. Сумму нанесенного преступлениями ущерба пострадавшие рассчитывают в более чем миллион гривен.
"По данным полиции, граждане проникали в помещения граждан путем отжима пластиковых окон и взлома сердцевины замка. В дальнейшем похищали денежные средства, ювелирные изделия и мобильные телефоны. Во время санкционированных обысков у подозреваемых изъята часть вещественных доказательств: золотые изделия, мобильные телефоны, металлические ломы, а также транспортное средство, которое использовалось при совершении преступлений", – рассказал и.о. начальника управления стратегических расследований полиции Кировоградской области Александр Демченко.
На данный момент задержанным сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража"", – отметили в полиции.
Напомним, недавно в Одессе правоохранители разоблачили преступную группировку, которая обворовывала и грабила горожан.
А в Черкасской области полицейские разоблачили группу серийных воров, которые грабили храмы, клубы и офисы в селах.
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