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В Кировоградской области задержали банду опасных грабителей

Сегодня, 12:04

Сумма нанесенного преступниками ущерба оценивается в более миллиона гривен. Участники группировки оказались ранее судимы

Фото: ГУНП в Кировоградской области
Фото: ГУНП в Кировоградской области.
В Кировоградской области задержали банду опасных грабителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/95d/0f1/5c595d0f1014b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/95d/0f1/5c595d0f1014b.jpg Другие регионы Сумма нанесенного преступниками ущерба оценивается в более миллиона гривен. Участники группировки оказались ранее судимы

В Кировоградской области полицейские задержали участников преступной группы, которых подозревают в совершении квартирных краж в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Как выяснилось, в банду входили мужчины возрастом от 30 до 38 лет. Злоумышленники были ранее неоднократно судимы за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийств и разбойных нападений. Сейчас правоохранители доказали причастность задержанных к шести ограблениям. Сумму нанесенного преступлениями ущерба пострадавшие рассчитывают в более чем миллион гривен.

"По данным полиции, граждане проникали в помещения граждан путем отжима пластиковых окон и взлома сердцевины замка. В дальнейшем похищали денежные средства, ювелирные изделия и мобильные телефоны. Во время санкционированных обысков у подозреваемых изъята часть вещественных доказательств: золотые изделия, мобильные телефоны, металлические ломы, а также транспортное средство, которое использовалось при совершении преступлений", – рассказал и.о. начальника управления стратегических расследований полиции Кировоградской области Александр Демченко.

На данный момент задержанным сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража"", – отметили в полиции.

Напомним, недавно в Одессе правоохранители разоблачили преступную группировку, которая обворовывала и грабила горожан.

А в Черкасской области полицейские разоблачили группу серийных воров, которые грабили храмы, клубы и офисы в селах. 

 

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Тег грабители, группировка, банда, задержание, ограбления, кировоградская область

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