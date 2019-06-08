В Конотопе водителю-полицейскому сбившему 10-летнего ребенке объявлено о подозрении
Пострадавший мальчик был госпитализирован и находится в реанимации
Водителю-полицейскому сбившему ребенка в Конотопе, объявлено о подозрении, он задержан.
Об этом в ночь на 8 июня сообщили в пресс-службе полиции Сумской области в Facebook.
"Водителю-полицейскому, который совершил наезд на ребенка объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения повлекшее тяжкие последствия – ч.2 ст.286 УК Украины. В порядке ст.208 УПК Украины он задержан", – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее водитель полицейского авто совершил наезд на 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший мальчик был госпитализирован и находится в реанимации.
Очевидцы опубликовали в соцсетях фото ДТП.
Руководство полиции Сумской области выразило готовность оказать полное содействие и всю необходимую помощь работникам ГБР в расследовании данного происшествия.
Как сообщали новости "Сегодня", по предварительной информации, полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову 5-летнему ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.
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