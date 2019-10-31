В Кременчуге погибла волонтер с инвалидностью, которая стала символом местного Майдана

Медики, которые приехали на вызов, не смогли спасти женщину

/ Фото: Нацполиция

В Кременчуге Полтавской области трагически погибла волонтер-инвалид, символ местного Майдана Ольга Шевченко.

72-летнюю женщину на улице Театральной сбил автомобиль Audi, который сдавал задним ходом.

Сама женщина не заметила машину, поскольку была полностью слепой.

/ Фото: antikor.com.ua Реклама

В результате столкновения волонтер упала и ударилась головой, что привело к смерти. Медики, которые приехали на вызов, не смогли спасти женщину.

В полиции открыли уголовное производство по факту ДТП.

Глава местной организации "АТО Майдан Кременчуг" Леонид Харченко рассказал, что Шевченко направлялась в волонтерский центр, чтобы, как всегда, помогать в плетении маскировочных сеток и наполнении подушек для защитников Украины на Донбассе.

"Сегодня, как и каждый день, маленькая худенькая женщина на переднем плане, Ольга Ильинична Шевченко или госпожа Оля, как она любила чтобы к ней обращали, шла на Майдан.. Она шла помогать уберечь жизнь нашим защитникам. Но судьба распорядилась по-другому. Она не дошла... Соболезнования родным ", – отметил активист.

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