В Кропивницком грузовик протаранил машину патрульных: двое копов в больнице

Авария произошла, когда грузовик проехал на красный свет и врезался в патрульную машину

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Кропивницком произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое патрульных полицейских.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, 30 октября, около 22:00, водитель грузовика DAF XF, двигаясь через перекресток улиц Кропивницкого и Покровской на запрещающий сигнал светофора, врезался в служебный автомобиль полиции.

В результате аварии были травмированы двое полицейских – их госпитализировали в местное медицинское учреждение. Сейчас данным делом занимаются следователи.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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