Жил в ужасных условиях: из зоомагазина в Кропивницком спасли попугая (видео)

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В Кропивницком, чтобы спасти попугая, провели целую спецоперацию. Птица жила в ужасных условиях в местном зоомагазине.

Восьмилетнюю Сему в тесной клетке магазина увидел местный орнитолог и не смог оставить птицу в таких условия.

"Три дня ходил его подкармливал. Обычно она ела одну мороженую кукурузу", – рассказал Станислав.

Кроме того, птица выглядела совсем плохо – с выпавшими перьями и травмированным глазом. Клетка тоже была грязной и слишком тесной. Станислав сразу же понял, что в таких условиях попугай долго не протянет. Мужчина предложил его выкупить, но владельцы отказались. Чтобы спасти Сему – разработали целую спецоперацию.

"Взяла маленького ребенка и отправила в этот магазин. Ребенок позвонил мне и сказал: "Мама, у меня день рождения. Хочу птичку себе". В итоге мне перезвонили сказали, за сколько вы готовы его купить. Я говорю, ну 300-400 долларов, не больше. Через пять минут поступил звонок. Говорят – "если 400 – забирайте"", – рассказала подруга Станислава Елена.

В зоомагазине же уверяют, что создали все условия для жизни попугая. Но зайти и проверить это журналистам "Сегодня" они не разрешили. Выпавшие перья в магазине объяснили природой.

"У каждого третьего-четвертого крупного попугая есть такое. Все любители таких попугаев вам это подтвердят", – рассказал продавец магазина Руслан.

Но дома у Станислава Сема свои перья не трогает и хорошо ест. Заживает понемногу и искалеченный глаз.

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