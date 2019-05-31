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В Кропивницком нашли десятки мин времен Второй мировой

31 мая, 15:19

Опасную взрывчатку обнаружили рядом с супермаркетом


В густонаселенном микрорайоне Кропивницкого нашли 20 минометных мин времен Второй Мировой. Подозрительную находку обнаружили строители при обустройстве парковки рядом с магазином на улице Василия Никитина.

Сразу после обнаружения боеприпасов на место вызвали спасателей и полицию. Саперы вытаскивали снаряды и обследовали район почти сутки. Найденную взрывчатку вывезли на подрывную площадку и обезвредили.

Как рассказали спасатели, найденные мины представляли опасность для населения. Так как в случае их срабатывания радиус разлета осколков мог достигать до 500 метров.

Напомним, не так давно в поселке Николаевка Софиевского района Днепропетровской области археологи обнаружили 44 мины времен Второй мировой войны.

Кроме того, ранее в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбуЕе нашли во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны – авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова. 

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Тег супермаркет, находка, мины, вторая мировая война, Кропивницкий

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