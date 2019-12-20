В Кропивницком похоронили бойца, погибшего на Донбассе: фото

Военный погиб от пули снайпера под Марьинкой

В Кропивницком похоронили бойца, погибшего в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает местное издание "Точка доступа", военного похоронили на Аллее почетных воинских захоронений Ровнянского кладбища.

Проститься с Василием Лисициным пришли близкие погибшего, друзья, побратимы, волонтеры и неравнодушные горожане.

Боец был проходил службу по контракту, занимая пост механика-водителя и погиб 17 декабря под Марьинкой, Донецкой области, от пули вражеского снайпера.

В связи с гибелью военного в Кропивницком 20 декабря был объявлен Днем траура – на зданиях предприятий, учреждений и организаций были приспущены государственные флаги, в областном центре были ограничены развлекательные мероприятия.

Ранее мы сообщали о том, что в селе Вильне Новомосковского района Днепропетровской области 11 декабря простились с бойцом ВСУ Романом Беспалым, которого боевики взяли в плен в мае 2019 года и чье тело без органов передали в ноябре.

Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию.

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