В Кропивницком владелец отеля поиздевался над государственным инспекторами

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Владелец одной из гостиниц Кропивницкого откровенно поиздевался над инспекторами, которые пытались заставить его уплатить штраф за то, что он самовольно спилил деревья, которые якобы закрывали окна его отеля.

"У меня бабла больше, чем вы весите. – Так вы можете штраф заплатить? – Хрен я вам заплачу, а не штраф", – такие заявления он сделал представителям специнспекции, категорически отказавшись платить штраф.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области массово гибнут абрикосовые деревья.

Также мы писали, что киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь.

А прошлым летом в Днепре из-за жары усыхает живописная зона отдыха, оборудованная в прошлом году. Коммунальщики засеяли здесь траву, высадили сакуры, клены, туи и кусты барбариса. На все это из городского бюджета было выделено несколько миллионов гривен. Но вот о поливе должным образом никто не позаботился.

Жительница Днепра Надежда Терещенко ли не каждый день выносит из дома по двести литров воды, чтобы полить деревья в новом сквере под окнами многоэтажки.

"Влага испаряется очень быстро. Но корешки здесь еще живые, надо их поливать. Вот вчера вынесли 67 бутылок из дома. Где, кстати, стоит счетчик. Это нормально? Ненормально!", – говорит Надежда.

Женщина поливает деревья самостоятельно, потому что не может спокойно наблюдать, как те гибнут.

Зону отдыха в спальном микрорайоне начали обустраивать прошлой осенью. Постелили газоны, высадили декоративные кусты и деревья. Растения хорошо перенесли зиму, а в начале лета начали усыхать из-за неимоверной жары.

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