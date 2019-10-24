Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

В Кропивницком владелец отеля поиздевался над государственным инспекторами

24 октября, 20:25

Бизнесмен отказался платить штраф за спиленные деревья

Реклама

Владелец одной из гостиниц Кропивницкого откровенно поиздевался над инспекторами, которые пытались заставить его уплатить штраф за то, что он самовольно спилил деревья, которые якобы закрывали окна его отеля.

"У меня бабла больше, чем вы весите. – Так вы можете штраф заплатить? – Хрен я вам заплачу, а не штраф", – такие заявления он сделал представителям специнспекции, категорически отказавшись платить штраф.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области массово гибнут абрикосовые деревья.

Также мы писали, что киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь.

А прошлым летом в Днепре из-за жары усыхает живописная зона отдыха, оборудованная в прошлом году. Коммунальщики засеяли здесь траву, высадили сакуры, клены, туи и кусты барбариса. На все это из городского бюджета было выделено несколько миллионов гривен. Но вот о поливе должным образом никто не позаботился.

Жительница Днепра Надежда Терещенко ли не каждый день выносит из дома по двести литров воды, чтобы полить деревья в новом сквере под окнами многоэтажки.

"Влага испаряется очень быстро. Но корешки здесь еще живые, надо их поливать. Вот вчера вынесли 67 бутылок из дома. Где, кстати, стоит счетчик. Это нормально? Ненормально!", – говорит Надежда.

Женщина поливает деревья самостоятельно, потому что не может спокойно наблюдать, как те гибнут.

Зону отдыха в спальном микрорайоне начали обустраивать прошлой осенью. Постелили газоны, высадили декоративные кусты и деревья. Растения хорошо перенесли зиму, а в начале лета начали усыхать из-за неимоверной жары.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

штрафы деревья бизнесмен Кропивницкий

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Чернигове 23-летняя девушка получила пожизненный срок за убийство родственников
В Чернигове 23-летняя девушка получила пожизненный срок за убийство родственниковДругие регионы
Смертельное ДТП в Винницкой области: у водителя легковушки не было шансов
Смертельное ДТП в Винницкой области: у водителя легковушки не было шансовДругие регионы
В Житомирской области массовая драка закончилась смертельной поножовщиной
В Житомирской области массовая драка закончилась смертельной поножовщинойДругие регионы
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходные
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходныеУкраина
В Сумской области ГБР разоблачила схему получения пограничниками незаконных
В Сумской области ГБР разоблачила схему получения пограничниками незаконных "доходов"Другие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...