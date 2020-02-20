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В медцентре в Новых Санжарах начали размещать эвакуированных из Китая

20 февраля, 21:33

Сейчас автобусы находятся на территории медцентра в Новых Санжарах

Сейчас автобусы с эвакуированными из Китая укараинцами находятся уже на территории медцентра в Новых Санжарах. Проводится размещение эвакуированных.

Об этом говорится в Telegram-канале телеканала "Украина 24".

Ранее местные перекрывали дороги и подъезды в санаторий. Поджигали шины.

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Силовикам удалось оттеснить людей и освободить дорогу. Когда автобусы двинулись, в них начали бросать камни и бутылки. В двух автобусах разбиты окна.

Одного милиционера забрала скорая, нескольким местным стало плохо. Пострадавших среди эвакуированных нет.

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Премьер-министр Алексей Гончарук экстренно вылетел в Новые Санжары, где местные жители выступили против прибытия эвакуированных из Китая людей, и заявил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

В Кабмине напомнили, что обсервация эвакуированных из Китая граждан продлится 14 дней. И пояснили, что будет, если у кого-то из них будет подозрение на коронавирус.

"Если у кого-то появится подозрение на коронавирус, срок нахождения всех остальных эвакуированных продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Алексей Гончарук также пообщался по телефону с членами экипажа самолета, которым эвакуировали украинцев из Китая, и поблагодарил их за работу и чрезвычайную преданность делу.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Источник: Сегодня

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