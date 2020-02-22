Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

В Минздраве озвучили результаты обследования в Новых Санжарах

22 февраля, 14:13

Медики провели обследование людей, которые находятся на обсервации

Специалисты Министерства здравоохранения Украины, которые прибыли в Новые Санжары, провели обследование эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, и не обнаружили у них симптомов коронавируса.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава Дмитрий Коваль в ходе брифинга.

"Результаты утреннего медицинского обследования положительные. Ни у одного человека, из тех, кто находится в обсервации, не выявлено признаков заболевания. Они проходят обследование два раза в день. Также эпидемиологи будут брать образцы крови на обследование", – рассказал он.

Реклама

Чиновник добавил, что в Украине появилась тест-система, и образцы крови из Новых Санжар будут направлены в киевскую лабораторию.

"В дальнейшем каждые три дня будут проводиться обследования", – добавил Коваль.

В тренде
Скандал в Новых Санжарах из-за коронавируса: протестующих уже больше тысячи

Также он заверил, что украинцы и иностранцы, которые проходят обсервацию, не нуждаются в продуктах питания и обеспечены всем необходимым.

Напомним, утром 22 февраля в медцентр в Новых Санжарах прибыли медики-эпидемиологи, чтобы взять анализы на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов. По словам журналиста, медики прибыли утром, еще до обеда. Они взяли мазки из носовой полости у всех, кто летел на самолете из Китая: у него, эвакуированных, медиков и членов экипажа.

Также ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая записала видео и рассказала о первом карантинном дне в Новых Санжарах . На видео видно, что в комнате есть необходимая мебель, холодильник и даже телевизор. Также есть отдельный санузел.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

карантин Новые Санжары Минздрав анализы обследование коронавирус

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убил
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убилДругие регионы
"Где дороги?": таксист сорвал выступление мэра Николаева (видео)Другие регионы
Украинцев из Уханя везут в
Украинцев из Уханя везут в "Новые Санжары": что известно о санаторииУкраина
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...