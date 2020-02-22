В Минздраве озвучили результаты обследования в Новых Санжарах

Специалисты Министерства здравоохранения Украины, которые прибыли в Новые Санжары, провели обследование эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, и не обнаружили у них симптомов коронавируса.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава Дмитрий Коваль в ходе брифинга.

"Результаты утреннего медицинского обследования положительные. Ни у одного человека, из тех, кто находится в обсервации, не выявлено признаков заболевания. Они проходят обследование два раза в день. Также эпидемиологи будут брать образцы крови на обследование", – рассказал он.

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Чиновник добавил, что в Украине появилась тест-система, и образцы крови из Новых Санжар будут направлены в киевскую лабораторию.

"В дальнейшем каждые три дня будут проводиться обследования", – добавил Коваль.

Также он заверил, что украинцы и иностранцы, которые проходят обсервацию, не нуждаются в продуктах питания и обеспечены всем необходимым.

Напомним, утром 22 февраля в медцентр в Новых Санжарах прибыли медики-эпидемиологи, чтобы взять анализы на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов. По словам журналиста, медики прибыли утром, еще до обеда. Они взяли мазки из носовой полости у всех, кто летел на самолете из Китая: у него, эвакуированных, медиков и членов экипажа.

Также ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая записала видео и рассказала о первом карантинном дне в Новых Санжарах . На видео видно, что в комнате есть необходимая мебель, холодильник и даже телевизор. Также есть отдельный санузел.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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