В Николаеве 15-летняя девушка впала в алкогольную кому

Девочка лежала на земле без сознания

На территории школы № 10, расположенной на ул. Южной в Николаеве, обнаружили девочку примерно 15 лет, лежащую на земле без сознания.

Об этом сообщает местное издание Новости N.

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Правоохранители прибыли на место происшествия после сообщения местных жителей о том, что подростки распивают алкогольные напитки.

Увидев патрульный автомобиль, другие подростки разбежались.

Врач "скорой", осмотревший ребенка, сделал вывод, что девочка, скорее всего, находится в состоянии алкогольной комы. Позже диагноз подтвердили в Николаевской областной детской больнице, куда экстренно доставили пациентку.

В настоящее время ребенок получает квалифицированную медицинскую помощь.

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Ранее в Донецкой области трое маленьких детей отравились алкоголем. Бутылку с алкогольной смесью ребята нашли на детской площадке. В отношении родителей в полиции начали уголовное производство по статье "невыполнение родительских обязанностей".

Напомним, ранее в Полтавской области 17-летний парень умер от выпитого алкоголя – трагедия произошла в новогоднюю ночь.

Как сообщал сайт "Сегодня", 86% украинских подростков пробовали алкоголь, а больше половины – курили хотя бы раз в жизни. Об этом свидетельствуют результаты "Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ" (ESPAD), проведенного в 2019 году.

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