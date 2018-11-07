В Николаеве 19-летний парень сломал челюсть патрульному

Во время задержания пьяного водителя его приемный сын решил "отомстить" копу

В Николаеве патрульный полицейский, который задерживал пьяного водителя, подвергся нападению – его ударили по лицу и сломали челюсть.

Как выяснилось, водитель после остановки долго отказывался сдать тест на наличие алкоголя в крови, ругался и толкал стража порядка, а когда тот попытался надеть на него наручники, 19-летний пассажир нетрезвого шофера ударил полицейского ногой в лицо.

В результате были задержаны оба мужчины, находившихся в машине. За нападение на стража порядка молодому человеку теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

"Гражданин, который оказался приемным сыном задержанного, нанес удар в область лица заместителю командира третьего батальона, вследствие чего последний получил телесные повреждения, а именно – перелом челюсти и сотрясение головного мозга", – рассказал инспектор патрульной полиции Антон Числов.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепре пьяный ранее судимый мужчина напал на полицейского. Инцидент произошел 7 октября во время празднования Дня защитника Украины и 75-й годовщине освобождения города.

Также мы писали о том, что в Черновцах напали на женщину-полицейского. Инспектор патрульной полиции, пытаясь успокоить нетрезвую компанию, получила ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.

А в Черкассах местный житель, который находился в здании полиции, напал на полицейских с ножом.