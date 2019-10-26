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В Николаеве автомобиль полиции столкнулся с микроавтобусом: есть пострадавшая

26 октября, 17:29

Пока не известно, кто виновник происшествия

/ Фото: Новости N

В Николаеве автомобиль патрульной полиции Toyota Prius столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате ДТП пострадала женщина-полицейский. Об этом сообщает местное издание Новости N.

В источнике сообщили, что инцидент произошел вечером 25 октября на пересечении улиц Никольской и Пушкинской. От удара Mercedes перевернулся. Кто из водителей нарушил правила пока не известно.

С места происшествия пострадавшую женщину забрали скорая помощь.

Напомним, ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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ДТП Николаев полицейский

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