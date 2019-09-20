В Николаеве девушка устроила на дороге "шоу одного актера"

В Николаеве камера уличного наблюдения засняла "шоу одного актера", которое устроила девушка прямо посреди дороги.

На кадрах видно, как она идет тротуаром к проезжей части, а в момент приближения автомобиля падает на асфальт. Специалисты предположили, что это была неудачная попытка мошенничества.

Напомним, простые украинцы до сих пор не знают, как правильно защитить недвижимость от рейдерства. А ухо надо держать востро, ведь черные нотариусы и регистраторы совершенствуют схемы, и правоохранители не устают накрывать их с поличным. СБУ в ходе спецоперации задержала семь человек, из них двух адвокатов и одного экс-руководителя органов юстиции Киева. Они незаконно завладели земучастками и недвижимостью на 1,5 млрд грн. "Сегодня" узнали, какие сервисы можно использовать для защиты своих прав на дома и квартиры.

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Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья.

Также мы сообщали, что в Ужгороде на имущество женщины наложили арест из-за чужих грехов. Журналисты "Сегодня" выяснили, что она случайно узнала – квартира, где она жила всю жизнь, находится под арестом. А когда начала выяснять почему – оказалось, что в Житомире судят ее полную тезку, обвиняя ее в присвоении чужих средств. Как действовать в такой ситуации и почему возникают такие неприятные истории.

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