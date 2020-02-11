В Николаеве "герой парковки" оставил авто сразу на двух "зебрах": фото

Фото: novosti-n.org

В центре Николаева заметили очередного "героя парковки" – водитель Mercedes припарковал машину сразу на двух пешеходных переходах. Об этом сообщают "Новости N".

Инцидент произошел сегодня утром, 11 февраля, у бизнес-центра "Александровский". Автомобиль стоял сразу на двух пересекающихся "зебрах". Местные патрульные уже составили на водителя протокол.

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Что касается самого владельца авто, мужчина уверяет, что машину парковал не он, а его жена.

"Жена случайно поставила, что мне теперь, повесить ее?", – заявил он.

Недавно в Киеве машину очередного "героя парковки", который оставил транспортное средство на газоне у жилых домов на улице Драгоманова, "украсили" булыжниками.

Напомним, в городе началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить. Кстати, сам реестр админнарушений пока работает в тестовом режиме, но скоро должен пройти регистрацию в Минюсте.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на крышах общественных зданий и сооружений.

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