В Николаеве горит мусорная свалка

Сейчас пожар локализовали на площади 1500 кв. м.

В пятницу, 25 мая, в Николаеве вспыхнул масштабный пожар на городском полигоне бытовых отходов в районе Великая Корениха.

Отмечалось, что высота горящих отходов составляет более 20 м, есть риск обрушения. Сообщалось, что из-за ветра огонь быстро распространяется.

Пожар на свалке в Николаевской области, по предварительной информации, произошел из-за нарушения технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сейчас пожар локализовали на площади 1500 кв. м. Работы по ликвидации продолжаются. Всего привлечено 7 единиц техники и около 20 человек. От ГосЧС – 4 единицы техники и 15 человек.

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Ранее сообщалось, что в Киеве пылала огромная стихийная свалка.

Также сообщалось, что под Харьковом горела мусорная свалка.

Также сайт "Сегодня" писал ранее о том, что происходит с мусором на мусороперерабатывающих заводах. Корреспонденты "Сегодня" побывали там, где мусор превращается в что-то полезное — стеклотару, картон, бумагу, упаковку.