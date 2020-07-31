В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево: много пострадавших (фото, видео)

В Николаеве, под котором недавно грузовик насмерть сбил прокурора, произошло жуткое ДТП – маршрутное такси влетело в дерево. Пострадали девять пассажиров.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все случилось вечером 30 июля на Центральном проспекте. Выяснилось, что 44-летний мужчина, управляя автобусом, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом.

В результате аварии травмы получили девять пассажиров маршрутки. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и его причины.

По факту аварии следователи уже открыли уголовное производство. Виновнику ДТП грозит от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, не так давно в Днепре на улице Киевской столкнулись "ВАЗ" и рейсовый автобус Днепр – Каменское. Авария произошла на выезде из города. Из-за аварии капот легковушки буквально смяло под весом автобуса, а крыша автомобиля погнулась.

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А в Черкассах маршрутка протаранила ехавшую на вызов пожарную машину.

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