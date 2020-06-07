В Николаеве на остановке маршрутки произошла стрельба, есть раненые

В Николаеве, где ранее из-за карантина произошла трагедия, вечером в воскресенье, 7 июня, на конечной остановке маршрутки на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия. Сообщение в полицию поступило около 18:00.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой – с ранением плеча – сейчас находится в операционном блоке", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия продолжают работать полицейские Заводского отдела полиции. Они устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Между тем очевидцы рассказали, что видели, как стрелявшие скрылись с места происшествия на джипе, а также что слышали до 10 выстрелов, пишет местное издание "НикВести".

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Напомним, 2 июня на рынке "Седьмой километр" в Одессе группа людей ворвалась в магазин тканей, где устроила погром со стрельбой, были ранены два человека. В тот же день было установлено местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, а также их водители.

Видео: Нацполиция

А 29 мая в Броварах Киевской области десятки людей устроили перестрелку на улице. Около 7 часов утра прогремели выстрелы на стоянке одной из маршруток. После этого замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиции известны паспортные данные более 60 участников событий, а спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская допустила, что столько же людей и может быть в итоге задержано.

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