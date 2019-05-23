В Николаеве на территорию арсенала бросили дымовую шашку
Мужчину, который бросил дымовую шашку, задержали
В Николаеве мужчина бросил дымовую шашку на территорию арсенала Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Подразделения охраны смогли среагировать вовремя. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
Мужчина, который бросил дымовую шашку, пытался убежать. Его заметила охрана, а дежурное подразделение задержало провокатора. Известно, что момент провокации зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Согласно сообщению, командование части сразу усилило охрану арсенала и проверили территорию. Возле арсенала не нашли других посторонних предметов и лиц.
"Напоминаем, военные объекты охраняются вооруженными караулами, стражи в случае противоправных действий нарушителей имеют право применять оружие на поражение. Любые провокации вблизи военных объектов жестко пресекаются. Мы не позволим подвергать страну опасности. Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов и помнить, что территория воинской части находится под круглосуточной охраной", – говорится в сообщении.
Также отметим, что военные сразу же сообщили о случившемся сотрудникам полиции, СБУ и Военной службы правопорядка в ВСУ.
Напомним, в начале мая в Службе безопасности Украины сообщили, что российские спецслужбы готовили теракт на одном из арсеналов в Украине.
Кроме того, была предотвращена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечается, угрозу было оперативно ликвидировано. Никаких последствий не было зафиксировано.
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