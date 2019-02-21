Генштаб предотвратил попытку поджога арсенала ВСУ
Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов
В четверг, 21 февраля, была предотвращена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Как отмечается, угрозу было оперативно ликвидировано. Никаких последствий не было зафиксировано. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов.
Напомним, в ночь с понедельника 8 октября на вторник 9 октября около поселка Дружба в Черниговской области прогремели взрывы на военном арсенале Минобороны Украины. По предварительной информации, взрывы произошли на технической территории складов. Информация о том, что именно хранилось и взрывается на арсенале – уточняется.
По фактам взрывов боеприпасов на военных складах возле Ични Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство.
Взрывы прогремели на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. Журналисты "Сегодня" собрали полную хронологию события.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Генштаб предотвратил попытку поджога арсенала ВСУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрывы на артскладах под Ичней: что известно на данный момент
На месте ЧП работают уже четыре пожарных танка, продолжается эвакуация местных жителей из опасной зоны