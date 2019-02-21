Генштаб предотвратил попытку поджога арсенала ВСУ

Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов

Фото: Генштаб ВСУ.

Генштаб предотвратил попытку поджога арсенала ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eb8/442/5c6eb84426538.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eb8/442/5c6eb84426538.jpg 2019-02-21T16:58:00+02:00 Украина Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов

В четверг, 21 февраля, была предотвращена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Как отмечается, угрозу было оперативно ликвидировано. Никаких последствий не было зафиксировано. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов.

Напомним, в ночь с понедельника 8 октября на вторник 9 октября около поселка Дружба в Черниговской области прогремели взрывы на военном арсенале Минобороны Украины. По предварительной информации, взрывы произошли на технической территории складов. Информация о том, что именно хранилось и взрывается на арсенале – уточняется.

По фактам взрывов боеприпасов на военных складах возле Ични Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство.

Взрывы прогремели на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. Журналисты "Сегодня" собрали полную хронологию события.

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