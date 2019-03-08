В Николаеве подростки устроили массовую драку и стрельбу: опубликованы фото и видео

Драка и стрельба произошли во время "разборок" с хозяином дома

В Николаеве подростки устроили массовую драку и стрельбу: опубликованы фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/236/c22/5c8236c222c3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/236/c22/5c8236c222c3d.jpg 2019-03-08T11:43:06+02:00 Другие регионы Драка и стрельба произошли во время "разборок" с хозяином дома

В Николаеве пятеро подростков в возрасте от 15 до 18 лет устроили драку со стрельбой. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел после конфликта одного из парней с местным жителем.

По данным полиции, 7 марта, около 20:30, за помощью в полицию женщина, которая сообщила, что к ее дому в Центральном районе города, пришли пятеро молодых людей в балаклавах, устроили драку и стреляют в воздух.

На место оперативно прибыли два экипажа патрульной полиции, следственно-оперативная группа и бойцы спецназа. Всех пятерых участников драки, в возрасте от 15 до 18 лет, для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции. На месте происшествия были изъяты ножи, пистолет (по предварительным данным – стартовый) и гильзу.

Также выяснилось, что между одним из злоумышленников и владельцем квартиры возник конфликт и тогда юноша пригрозил, что вернется "разобраться" с мужчиной, а позже привел с собой "подмогу" и прихватил оружие.

Открыто уголовное производство по статье "злостное хулиганство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведутся первоочередные следственные действия.









Напомним, ранее в центре Кропивницкого 15 пьяных подростков напали на четверых парней – били изо всей силы, но никто из прохожих не вызвал полицию. В результате двое пострадавших оказались в больнице.

Драка произошла в зоне отдыха около шести часов вечера, возле заброшенного фонтана, где молодежь "развлекается" выпивкой и довольно часто происходят подобные стычки.

Также мы писали о том, как в Киеве пьяная ссора переросла в массовое побоище с использованием палок и бутылки шампанского, в результате чего мужчине проломили голову бутылкой.

Конфликт начался между двумя компаниями в расположенном неподалеку "Портер пабе". Обе компании вышли из заведения, но через некоторое время конфликт снова набрал обороты. Вблизи автозаправки произошла драка, в ход шли кулаки, палки и даже бутылка шампанского. Всего в конфликте принимали участие шестеро мужчин.

А на Закарпатье ссора подростков закончилась массовой дракой, после чего 16-летний парень попал в больницу. После происшествия в соцсетях распространили информацию о групповом нападении с битами на парня.

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