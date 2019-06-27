В Николаеве правоохранители разоблачили бордель для моряков
Там "работали" около десяти проституток
Правоохранители разоблачили сутенеров, которые в нескольких квартирах Николаева создали бордели для иностранных моряков. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как сообщается, в состав преступной группировки входили сутенеры, сводники-таксисты, владельцы жилья, так называемые администраторы и проститутки. Правоохранители установили, что организаторами являются женщины, 44-х, 41-го и 66-ти лет.
Сутенеры снимали три квартиры в Николаеве, где более десяти женщин предоставляли услуги сексуального характера. Злоумышленницы контролировали дисциплину работниц, составляли график их выхода на смену. Таксисты отслеживали прибытие иностранных кораблей, подыскивали клиентов, ожидая их на проходной в портах, и доставляли на квартиры.
Во время обысков по месту жительства сутенеров, в арендованных квартирах, в которых девушки принимали клиентов, и в автомобилях таксистов полицейские изъяли деньги разных валют, мобильные телефоны, черновые записи, контрацептивы, визитные карточки, банковские карточки и другие вещественные доказательства. Также изъяты транспортные средства. Отмечается, что в спецоперации приняли участие более 80 правоохранителей.
Правоохранители задержали трех женщин-организаторов и 63-летнего таксиста. На проституток полицейские составили административные протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) кодекса Украины об административных правонарушениях.
Фигурантам уже сообщили о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время будет избираться мера пресечения. По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).
Сутенерам грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее оперативники пресекли деятельность нескольких борделей в центре Киева.
Кроме того, сообщалось, что в Ивано-Франсковской области в частном доме под видом массажного салона работал бордель.
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