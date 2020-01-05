В Николаеве средь бела дня изнасиловали девушку: преступников было двое

Мужчинам теперь грозит до 12 лет лишения свободы

В Николаеве произошел вопиющий случай – двое мужчин средь бела дня изнасиловали 18-летнюю девушку. Об этом сообщает сайт "Новости N".

На девушку напали 2 января во дворе жилкопа по улице Радостной. В Заводской райотдел полиции потерпевшая обратилась З января. По словам девушки, над ней поиздевались двое мужчин, они были ее знакомыми.

Полицейские уже открыли уголовное производство. Насильникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, ранее, в связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

Кроме того, мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил его и нанес ему несколько ударов ножом в пах. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

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