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В Николаеве ссора закончилась дракой со стрельбой, есть раненые

16 января, 03:49

Между двумя группами молодых людей возник конфликт

В Николаеве, где ранее вандалы обстреляли два трамвайных вагона с пассажирами, произошла стрельба, в результате которой ранены двое людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Отмечается, что стрельба произошла на улице Театральная возле спорткомплекса, в Ингульском районе Николаева, с автомобиля Mercedes Benz A 160 неизвестные совершили выстрелы в направлении молодых людей.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений. Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое парней, с другой – четверо.

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Со временем разговор перерос в ссору, а впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. В результате стрельбы один человек получил повреждения ноги, еще один – повреждения на лице, а также удары по голове.

С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160, который вскоре отыскали полицейские на одной из улиц Ингульского района с одним из беглецов. Также полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.

На месте происшествия продолжают работать полицейские. Вещественные доказательства, гильзы и пистолет, изъяты. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать место нахождения злоумышленников.

Предварительно следователи квалифицировали произошедшее по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что в столице продолжаются поиски стрелка, который расстрелял мужчину в киевском Гидропарке.По данным правоохранителей, он произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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Николаев драка стрельба ссора конфликт

Источник: Сегодня

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