В Николаеве вынесли приговор солдату-дезертиру
Мобилизованный, который сбежал из рядов ВСУ, получил пять лет тюрьмы
В Николаеве вынесли приговор солдату, который после призыва в ряды Вооруженных сил по мобилизации, сбежал из части и скрывался от прохождения службы.
"Приговором Центрального районного суда Николаева военнослужащего признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "дезертирство" и приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет", – говорится в сообщении.
В ходе судебного заседания было доказано, что солдат одной из воинских частей сбежал из ее расположения в конце декабря 2015 года и отсутствовал на службе до начала ноября 2016 года. Кроме того, он уклонялся от прохождения службы и в период с июня по сентябрь 2018 года.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины на административной границе с Крымом задержали на пункте пропуска "Каланчак" дезертира, который сбежал от службы в армии.
Также в СБУ опубликовали видеозапись задержания военного, который подозревается в дезертирстве с целью перехода на службу в российскую армию. Еще одного дезертира- военного сбежавшего из воинской части ранее задержали на Донбассе .
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