В Николаеве жена чиновника мэрии оказалась в больнице с подозрением на коронавирус

В Николаеве, где у шести человек подозревают заражение коронавирусом, жена чиновника мэрии – директора департамента ЖКХ Сергея Коренева – была госпитализирована в инфекционную больницу после поездки во Францию.

Об этом со ссылкой на собственные источники в городском совете сообщают Новости-N.

Как выяснилось, Сергей Коренев вместе с женой ездили в туристическую поездку по Франции. После возвращения из поездки женщина почувствовала недомогание, у нее поднялась температура и 12 марта она обратилась за медицинской помощью.

В настоящее время она проходит обследование, у нее взяли пробы на коронавирусную инфекцию, и отправили их в центральную лабораторию Киева.

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Сам чиновник сообщил журналистом, что он чувствует себя нормально, никаких признаков ухудшения здоровья нет, а у его супруги единственным симптомом, который и заставил обратиться к врачам, было повышение температуры до 37,3 градусов.

Сама женщина чувствует себя удовлетворительно, а окончательно ее диагноз установят после получения результатов соответствующих анализов.

Николаевские журналисты подчеркнули, что после возвращения из Парижа Сергей Коренев неоднократно бывал в здании горсовета, контактировал с большим количеством людей, в том числе и с мэром города Александром Сенкевичем.

В настоящее время директор департамента ЖКХ Сергей Коренев пока на работу не выходит и находится дома.

Стоит напомнить, что ранее в целом ряде крупных украинских городов ввели серьезные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Среди них: Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где на тот момент подтвердились случаи коронавируса – Житомирской и Черновицкой.

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