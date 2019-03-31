В Николаевской области легковушка слетела в кювет: есть погибшие

Водитель и пассажир авто скончались на месте ДТП

Фото: ГСЧС в Николаевской области.

В Николаевской области легковушка слетела в кювет: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/070/e4d/5ca070e4d2be1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/070/e4d/5ca070e4d2be1.jpg 2019-03-31T11:00:00+03:00 Другие регионы Водитель и пассажир авто скончались на месте ДТП

В Николаевской области легковой автомобиль слетел в кювет. В ДТП два человека погибли, еще два получили травмы, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Смертельное ДТП произошло сегодня в 04:45 у города Первомайск. Как выяснилось, в кювет слетел Kia Rio. В результате аварии погиб водитель 2001 года рождения и пассажир 1995 года рождения. Они скончались на месте. Кроме того, пострадали пассажирки 2000 и 1999 года рождения. Их с переломами госпитализировали в Первомайскую центральную районную больницу.









"Аварийно-спасательное отделение подразделения ГСЧС деблокировало тело погибшего водителя", – отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Николаевской области легковушка слетела в кювет: есть погибшие". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.