В Николаевской области на трассе полностью сгорела машина

Информации о причине пожара пока нет

Фото: Oblvesti.

В Николаевской области на трассе полностью сгорела машина. Об этом сообщает Oblvesti.

По информации издания это произошло вчера, 25 мая, на трассе Киев – Одесса в Кривоозерском районе Николаевской области. По неизвестным причинам автомобиль Mazda внезапно загорелся.

На место происшествия приехали спасатели, они потушили машину, однако спасти не смогли, автомобиль сгорел полностью. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, что в ночь на 21 мая в Киеве пожарные ликвидировали пожар в пяти автомобилях, который произошел на пр. Академика Глушкова, 9-Д. Так, во дворе 24-этажного жилого дома произошло возгорание в автомобилях Daewoo Lanos и Mercedes с распространением огня на рядом расположенные автомобили Mitsubishi Outlander, BMW X5 и Nissan Micra. В результате инцидента Daewoo Lanos и Mercedes сгорели полностью, в Mitsubishi Outlander выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие и салон автомобиля, у BMW X5 и Nissan Micra повреждено лакокрасочное покрытие.

Кроме того, мы сообщали, что на обочине проезжей части дороги по пр. Маяковского, 28 в грузовом автомобиле Fiat Ducato возник пожар. Во время пожара получили ожоги 1-й степени лица и отравились продуктами горения два человека, которых госпитализировали в городскую больницу.

Также мы писали о случае, когда в Киеве на Южном мосту загорелся автомобиль.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Николаевской области на трассе полностью сгорела машина". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"