В Николаевской области обвалился балкон с рабочими: есть погибший и пострадавшие

Пострадали три человека, один из которых от полученных травм умер на месте

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В поселке Коблево Николаевской области обвалился балкон с тремя рабочими, приехавшими из Ивано-Франковской области, один из которых погиб, и двое были травмированы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел, когда мужчины поднялись на третий этаж здания, чтобы оценить масштабы работ по демонтажу здания.

"6 октября трое жителей Ивано-Франковской области прибыли в село Коблево для трудоустройства разнорабочими на одну из баз. Чтобы осмотреть объем работы, мужчины поднялись на третий этаж сооружения, которое находилось в стадии демонтажа, и стали на бетонную плиту, что осталась от балкона. От веса плита обрушилась вместе с людьми", — говорится в сообщении.

В результате обрушения один из мужчин от полученных травм погиб на месте, второй был доставлен в больницу, а третий отделался ушибами и от госпитализации отказался.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее масштабное обрушение произошло в Дрогобыче: там рухнула часть жилого дома, под обломками погибли восемь человек.

Жертвами трагедии стала почти целая семья: 64-летняя бабушка, ее 21-летняя внучка и пятилетний внук, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче:

А тем временемДрогобычский районный суд определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, которые были задержаны после обвала дома в Дрогобыче.

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