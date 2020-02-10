В Николаевской области в детском саду отравились дети

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Николаевской области в Бугском дошкольном учебном заведении отравились семеро детей в возрасте до 15 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Николаевской области.

"На минувшей неделе в больницы доставлены воспитанники Бугского дошкольного образовательного учреждения с признаками отравления. Предварительно известно, что среди пострадавших семеро детей в возрасте до 15 лет, четверо были госпитализированы, еще троим детям медики назначили амбулаторное лечение", – говорится в сообщении.

Реклама

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины отравления детей. Решается вопрос об открытии уголовного производства из-за нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения массовым отравлением (ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины). После получения результатов экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Как сообщалось, в Черновицкой области в больницу попали 129 человек, которые отравились на свадебном банкете: у 20 человек диагностировали сальмонеллез.

В тренде Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Ранее с диагнозом "пищевое отравление" в больницы поступили 13 детей, которые приехали отдыхать на Прикарпатье из Киева: по данным Госпотребслужбы, утром накануне дети позавтракали в кафе, пообедали в частной усадьбе, уже к вечеру им стало плохо.

Впрочем, отравиться можно не только в гостях или заведениях питания, но и дома, пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты ли блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Что нужно и чего категорически нельзя делать при пищевом отравлении, нам рассказали эксперты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама