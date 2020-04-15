Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом

15 апреля, 21:23

Елена Вус

Всего в области ведется медико-санитарное наблюдение за 1031 человеком

В Николаевской области, где ранее мужчина нарушил карантин и угрожал полицейскому, зарегистрировано групповое заболевание коронавирусом в Вознесенском районе, количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 22 человек, сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

"По состоянию на 20:00 15 апреля в Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая COVID-19. Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе", – говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Так, в течение дня за медицинской помощью обратились 19 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 3 человека госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", 2 пациента получают стационарное лечение в других инфекционных стационарах области и 14 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции

Реклама

Отмечается, что в вирусологической лаборатории проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) от 177 контактных лиц с инфицированными коронавирусом, из них 16 с положительным результатом.

Всего в области ведется медико-санитарное наблюдение за 1031 человеком.

В тренде
На Донбассе ВСУ снова понесли потери: где велся вражеский огонь

Как сообщалось, согласно данным Минздрава Украины, в Украине по состоянию на утро среды, 15 апреля, зафиксировано 3764 случая заболевания COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, скончавшихся – 108, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

В Николаевской области было 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионовУкраина
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошло
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошлоДругие регионы
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медики
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медикиДругие регионы
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
В Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса: подробности
В Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса: подробностиДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...