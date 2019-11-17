В Николаевской области загорелся поезд с пассажирами

/ Фото: ГСЧС

Возле станции Новокатериновка в Николаевской области в поезде "Колосовка-Николаев" случился пожар. Об этом сообщает управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре поступила в обед 16 ноября.

"Установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей", - пишут в ведомстве.

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Общая площадь пожара составила 50 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают причины пожара и все детали инцидента.

Напомним, недавно в Германии во время движения загорелся поезд с 700 футбольными фанатами. Пострадали три человека. На вокзал приехали более десятка машин скорой, а над станцией кружили несколько вертолетов.

Кроме того, мы писали, что в Пакистане произошел масштабный пожар в пассажирском поезде, жертвами которого стали десятки человек. Пламя охватило два вагона экономкласса и один бизнес-класса, в которых в совокупности ехали 207 человек.

Также, в России от фирменного поезда Москва-Белгород на полном ходу отцепилось восемь вагонов с пассажирами. Железнодорожная авария случилась за 20 минут до Белгорода, поэтому невезучим пассажирам пришлось идти по шпалам до пункта назначения в кромешной темноте.

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