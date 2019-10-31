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Люди выпрыгивали из окон на ходу: в Пакистане загорелся поезд (фото, видео)

31 октября, 14:24

Огонь охватил три пассажирских вагона в северо-восточной провинции Пенджаб

В Пакистане произошел масштабный пожар в пассажирском поезде, жертвами которого стали десятки человек. Авария произошла спустя полгода после другого смертельного случая на железной дороге.

Инцидент случился утром 31 октября в северо-восточной провинции Пенджаб в поезде Tezgam Express, следовавшем из Карачи в Равалпинди. Пламя охватило два вагона эконом-класса и один бизнес-класса, в которых в совокупности ехали 207 человек.

Предварительной причиной возгорания стал взрыв газовой походной плитки, которую нелегально использовали пассажиры для приготовления завтрака.

Министр путей сообщения Шейх Рашид рассказал, что в панике люди выпрыгивали из окон горящих вагонов, что и привело к гибели большинства из них.

Подтверждена смерть 73 человек – среди них есть женщины и дети. Еще около 40 пассажиров были травмированы, 11 из них госпитализировали в критическом состоянии.

На данный момент пожар в поезде удалось потушить – он стоит неподалеку от города Лиакатпур. Движение по участку железной дороги, на котором произошла авария, временно остановлено.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан уже выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, в мае в пакистанском городе Джелам в провинции Пенджаб загорелся автобус, жертвами чего стали не менее восьми человек.

А еще ранее в городе Чаман на юго-западе Пакистана прогремел взрыв. В результате теракта погиб один ребенок и восемь человек получили ранения.

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