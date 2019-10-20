В Германии вспыхнул поезд с сотнями футбольных фанатов: есть пострадавшие

Фото: Polizeireporter-BM, Twitter

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В Германии во время движения загорелся поезд с 700 футбольными фанатами. Пострадали три человека, сообщает Berliner Morgenpost.

Инцидент произошел в субботу, 19 октября, вечером. Огонь вспыхнул передней части поезда, и дым начал быстро распространяться. Горящий состав остановил на станции Белвью, где спасатели эвакуировали пассажиров.

В результате пожара пострадал три человека, их госпитализировали. На вокзал приехали более десятка машин "скорой", а над станцией кружили несколько вертолетов.

Напомним, в прошлом году в Германии произошло возгорание пассажирского скоростного поезда ICE, в результате чего были эвакуированы более 500 пассажиров. При этом пятеро из них получили легкие травмы.

Кроме того, не так давно крупная авария произошла на железной дороге в США. В штате Иллинойс сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд. Перевернулось не менее десяти цистерн с легковоспламеняющимся растворителем. Они мгновенно загорелись.

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