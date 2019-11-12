Три часа шли по шпалам: в России от поезда отцепились 8 вагоном с людьми

То, что состав не сошел с рельсов, можно назвать лишь счастливой случайностью

В России, где ранее из-за экстремала-зацепера загорелся скоростной поезд, случилось новое ЧП с пассажирским составом.

Поздно вечером 10 ноября от фирменного поезда Москва-Белгород на полном ходу отцепилось восемь вагонов с пассажирами, сообщает Telegram-канал "Белгород №1".

То, что состав не сошел с рельсов, из-за чего обошлось без пострадавших, можно назвать лишь счастливой случайностью.

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Железнодорожная авария случилась за 20 минут до Белгорода, поэтому невезучим пассажирам пришлось идти до пункта назначения в кромешной темноте идут по шпалам. В результате родственники ожидали их три часа.

Напомним, ранее аналогичная авария случилась в Брянской области России, где также во время движения состава от пассажирского поезда отцепился вагон с пассажирами. В результате отправление пассажирского поезда "Брянск-Москва" было задержано более чем на три часа.

А в июнев российском Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона поезда Новосибирск-Владивосток. О пострадавших не сообщалось, но из-за аварии был нарушен габарит соседнего пути – для ликвидации последствий схода задействовали восстановительные поезда.

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