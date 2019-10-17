В Николаевской области женщина погибла под колесами грузовика

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В Новоодесском районе (Николаевская область) грузовой автомобиль "Mercedes-Benz Atego" сбил насмерть женщину-пешехода.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Авария произошла 16 октября, в 19:20 на 205 км автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев" вблизи села Себино. Сообщается, что грузовой автомобиль "Mercedes-Benz Atego" и сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

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Вследствие ДТП женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте.

Событие квалифицированы по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты Следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Ранее в Николаевской области на трассе Благовещенское-Николаев произошло лобовое ДТП – столкнулись легковушки "Москвич-2141" и Opel Vectra. Авария унесла жизни четырех человек, в том числе и маленького ребенка.

Стоит отметить, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

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