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В Харькове автомобиль насмерть сбил пенсионерку и скрылся – полиция

10 сентября, 23:52

По городу объявили план "Перехват"

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

На проспекте Александровском в Харькове автомобиль насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места аварии, сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"Авария произошла 10 сентября на проспекте Александровском. На пешеходном переходе неустановленный автомобиль черного цвета, вероятно джип, сбил женщину в возрасте около 70 лет. От полученных травм пострадавшая погибла", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность погибшей.

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Вместе с тем по городу объявили план "Перехват".

Информацию полицейские внесли в журнал единого учета Немышлянского отдела полиции.

В настоящее время расследуются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП Харьков пенсионерка сбили перехват

Источник: Сегодня

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