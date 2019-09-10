В Харькове автомобиль насмерть сбил пенсионерку и скрылся – полиция

Фото: hk.npu.gov.ua

На проспекте Александровском в Харькове автомобиль насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места аварии, сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"Авария произошла 10 сентября на проспекте Александровском. На пешеходном переходе неустановленный автомобиль черного цвета, вероятно джип, сбил женщину в возрасте около 70 лет. От полученных травм пострадавшая погибла", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность погибшей.

Реклама

Вместе с тем по городу объявили план "Перехват".

Информацию полицейские внесли в журнал единого учета Немышлянского отдела полиции.

В настоящее время расследуются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама