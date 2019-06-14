В подвал одной из пятиэтажек в Светловодске течет канализация всего микрорайона

От постоянного подтопления стоквартирний дом покрывается трещинами, больше всего на первом этаже, где расположены магазинчики и офисы

В подвал одной из пятиэтажек в Светловодске течет канализация всего микрорайона. От постоянной влаги стены покрываются трещинами, а вокруг едкий запах. Такие ужасные условия вынуждены терпеть жители. Канализационная сеть нуждается в капитальной реконструкции, рассказали коммунальщики.

От постоянного подтопления стоквартирний дом покрывается трещинами. Больше всего на первом этаже, где расположены магазинчики и офисы.

Дом стоит ниже уровня коллектора поэтому, как только канализационные сети засорятся, стоки всего района вытекают в подвал.

Коммунальщики только время от времени откачивают жидкость. Ничем другим помочь не могут. Кивают на изношенность системы водоотведения, а в постоянных подтоплениях обвиняют именно жителей микрорайона.

"Жители бросают какие-то ненужные продукты, отходы в канализационную сеть. Так забивается канализация", – говорит Ольга Саввы, главный инженер КП "Житлосвит".

Перестройка, которая избавит жильцов дома от вони и трещин, не сложная, говорят в местном водоканале. Там уже подсчитали и стоимость ремонта – нужен один миллион гривен.

Однако в городском бюджете средств на перестройку канализационных сетей пятиэтажки в этом году, как и три предыдущих не заложили. Но пообещали вынести этот вопрос на рассмотрение ближайшей сессии. И скорого ремонта не будет. Ведь сначала надо найти деньги хотя бы на проект перестройки проблемной канализации.

Напомним, ранее в Запорожской области случился коммунальный коллапс – часть Бердянска несколько суток оставалась без водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Горожанам подвозили воду в цистернах, часть школ и детских садов не работала.

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