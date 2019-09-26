В Полтаве из-за легкомысленной матери едва не погиб младенец

Малыша от смерти спасла низкая скорость машин в пробках

В Полтаве из-за легкомысленности матери едва не погиб ребенок: женщина с коляской переходила дорогу в неположенном месте.

Из-за плотного потока автомобилей с одной стороны, она не заметила машину, двигавшуюся в обратном направлении. Удар пришелся на тележку с младенцем, которая перевернулась несколько раз. Ребенка направили в больницу на обследование.

Малыша спасло от смерти то, что из-за пробок машины двигались не слишком быстро.

Напомним, 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков в Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. Жертвами ДТП стали девять человек, еще десять – госпитализировали.

А 21 сентября в Одесской области столкнулись грузовик и маршрутка, полная пассажиров. Погибли девять человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

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