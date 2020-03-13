В Полтаве мужчина умер от пневмонии: что врачи говорят о коронавирусе

В больнице Полтавы от пневмонии умер 65-летний мужчина. Пациента врачи пытались спасти две недели, сообщает местное издание 0532.ua.

"Мужчине было 65 лет, он имел сопутствующие заболевания, болел две недели, имел тяжелое состояние, но там была совсем другая картина болезни, отличная от коронавирусной инфекции, никаких оснований даже заподозрить ее не было. Так что эти слухи не имеют никаких оснований. У нас каждый год случаются смерти от пневмонии, например, в прошлом году я поднимала статистику, было семь случаев. В отношении умершего человека, то мы подробно разбирались в случае, и это точно не коронавирус", – рассказала директор департамента здравоохранения и социального развития Виктория Лоза.

Как рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ, только за прошлую неделю, со 2 по 8 марта ОРВИ в Украине заболели 220 932 человека, и 66,4% из них – дети.

"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 24 из 73 образцов материалов определены вирусы гриппа: 14 – типа А (Н1) pdm09, 7 – а не субтипированный, 3 – типа B", – отметили в центре.

За эту неделю из-за усложнений гриппа умерли девять украинцев, а с начала эпидемического сезона – 63.

Ранее мы писали о смерти от гриппа молодой женщины в Николаевской области – пациентке был всего 31 год: ее госпитализировали в тяжелом состоянии – болезнь протекала молниеносно.

Также "Сегодня" сообщали, что, чтобы остановить грипп и респираторные заболевания, в Украине начали обеззараживать общественный транспорт.

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