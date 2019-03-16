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В Полтаве за провокации полиция задержала более 10 человек: опубликованы видео

Сегодня, 16:46

Молодые люди провоцировали копов, бросая в них мягкие игрушки

В Полтаве за провокации полиция задержала более 10 человек: опубликованы видео Другие регионы Молодые люди провоцировали копов, бросая в них мягкие игрушки
Свинки Нацкорпус Полтава

В центре Полтавы на акции протеста группа молодых людей провоцировала полицейских, бросая в них мягкие игрушки, а позже попыталась устроить потасовку, но была задержана сотрудниками полиции.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, около 14:00 в центре города "группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с работниками полиции, которые несли службу по охране общественной безопасности и порядка на площади у театра имени Гоголя".

"В результате провокации пострадал один гражданский человек. С целью недопущения обострения ситуации, полиция пресекла противоправную деятельность молодых людей. Устанавливаются их личности и выясняются все обстоятельства такого поведения", – говорится в сообщении.

В то же время, местные журналисты заявили, что полицией было задержано около полутора десятков молодых людей.

"По информации пресс-службы полиции Полтавской области, группа молодых людей бросала в правоохранителей игрушечных поросят. На замечание правоохранителей они не реагировали. После продолжения агрессивного поведения задержали около 10 человек. Мужчин опрашивают относительно цели их пребывания и их действий. Выясняют обстоятельства. Предварительная квалификация их действий – "мелкое хулиганство", – говорится в сообщении издания "Полтавщина".

Напомним, ранее подобные события происходили в Черкассах. Тогда произошли стычки, в которых получили ранения более 20 полицейских. Как сообщалось, после событий в Черкассах БПП заявил, что за организацией беспорядков стоят пророссийские силы.

В свою очередьглава МВД Арсен Аваков выразил возмущение действиями активистов, которые, по его мнению, перешли в своих действиях грань дозволенного.

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Тег Полтава, полиция, игрушки, поросята, провокации, Нацкорпус

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