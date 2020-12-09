Українська
$ 28,08
34,05
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В центре Полтавы загорелся кинотеатр, которому больше 200 лет (фото)

9 декабря, 09:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сейчас спасатели пытаются локализовать пожар

В Полтаве спасатели тушат пожар в здании кинотеатра им. И. П. Котляревского.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о возгорании на улице Соборности поступило в Службу спасения 9 декабря в 4:30.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит кровля кафе на площади около 150 "квадратов", также огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас идет локализация пожара.

К тушению привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники.

Реклама

В тренде
Лечатся водкой: в украинских селах до сих пор не верят в коронавирус

Отметим, кинотеатр им. И. П. Котляревского располагается в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки.

Ранее мы сообщали, что в Харькове спасатели тушат масштабный пожар. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Также напомним, в Одесской области горел частный дом. Погибли двое малолетних детей. Пожар начался в комнате частного дома на площади 30 кв. м.

Кроме того, в Каменце-Подольском спасатели тушили масштабный пожар в жилом доме. Огонь распространился на площади 250 "квадратов".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спасатели Полтава кинотеатры пожар ГСЧС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритеты
Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритетыУкраина
На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ
На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛДругие регионы
Смерть пациентов на ИВЛ: в больнице объяснили, почему не подключили генератор
Смерть пациентов на ИВЛ: в больнице объяснили, почему не подключили генераторДругие регионы
Дети защитили учителя, который заставлял их приседать с муляжом снаряда
Дети защитили учителя, который заставлял их приседать с муляжом снарядаУкраина
Степанов проверил больницы в Житомирской области: что обнаружил
Степанов проверил больницы в Житомирской области: что обнаружилДругие регионы
На выборах в Кривом Роге фиксируют десятки нарушений – наблюдатели
На выборах в Кривом Роге фиксируют десятки нарушений – наблюдателиДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять