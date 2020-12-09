В центре Полтавы загорелся кинотеатр, которому больше 200 лет (фото)

В Полтаве спасатели тушат пожар в здании кинотеатра им. И. П. Котляревского.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о возгорании на улице Соборности поступило в Службу спасения 9 декабря в 4:30.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит кровля кафе на площади около 150 "квадратов", также огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас идет локализация пожара.

К тушению привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники.

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Отметим, кинотеатр им. И. П. Котляревского располагается в здании бывшего дворянского собрания 1810 года постройки.

Ранее мы сообщали, что в Харькове спасатели тушат масштабный пожар. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Также напомним, в Одесской области горел частный дом. Погибли двое малолетних детей. Пожар начался в комнате частного дома на площади 30 кв. м.

Кроме того, в Каменце-Подольском спасатели тушили масштабный пожар в жилом доме. Огонь распространился на площади 250 "квадратов".

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